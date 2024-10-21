Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Fetullah'ı değil NATO'yu cehenneme yollayalım"

Fetullah Gülen'in ölümü hakkında TV100'e konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Fetullah Gülen'i cehenneme göndermek yerine NATO'yu cehenneme yollamak çok daha akıllıca bir davranış olur. Ben diyorum ki, NATO'nun ateşi bol olsun. FETÖ, yeraltı NATO'sudur," ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fetullah Gülen'in ölümünü değerlendirdi. TV100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Perinçek, FETÖ'nün bir Gladyo yapılanmasını olduğunu ayrıntılı olarak anlattı ve "Bakın Fetullah Gülen'i cehenneme yollamak yerine NATO'yu cehenneme yollasak çok daha akıllı hareket ederiz. Ben diyorum ki NATO'nun ateşi bol olsun, NATO'yu cehenneme yollayalım. Sonuç itibarıyla FETÖ yeraltı NATO'sudur. FETÖ'ye sövmek saymak çok kolay ama NATO'ya karşı tavır almak pek mümkün değil" dedi.

Kübra Par'ın "Siz bu terör örgütüne karşı yıllarca mücadele verdiniz. Siz ilk uyarıları yaptığınızda birileri belki daha olayın boyutunun farkında değildi. O yüzden bugün size sormak istedik, ne düşünüyorsunuz? Gülen'in ölümü, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde nasıl bir aşamaya işaret ediyor?" sorusuna Perinçek "Önce tabi Allah taksiratını affetsin. Allah günahlarını affetsin diyeceğim" dedi.

Kübra Par araya girerek "Biz ateşi bol olsun dedik, siz tersini söylüyorsunuz" deyince Perinçek "Ben böyle söyleyemem, çünkü cehenneme gönderme selahetine sahip değiliz. Tabi beddua bizim kültürümüzde var ama o beddua kültürünün bir parçası değilim. Bir kişinin arkasından konuşmuyoruz. Türkiye için çok önemli Fetullah Terör Örgütü bir Gladyo örgütlenmesiydi" açıklamasını yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL DİYORLARDI

FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk devleti içindeki silahlı örgütlenmesi olduğunu anımsatan Perinçek şöyle devam etti: "Bu örgütle biz ta 1970'ten beri mücadele ediyoruz. Bunun bir terör örgütü olduğunu belirtiyoruz. Fetullah Gülen terör örgütü adını koyan da biziz. O zaman 'Hayır bu terör örgütü falan değil, bu bir cemaattir. Hizmet için yardım topluyor' gibi görüşler vardı. Hatta Yargıtay kararı vardı, hani bunun silahı, hani bunun külahı diye... O zaman biz dedik ki bunun silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depolarında, Türk polisinin cephaneliklerinde... Nitekim 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün silahları TSK'nın hava meydanlarından kalktı, tankları ardiyelerden çıktı ve orada ABD'nin devletin içinde yaptığı bir yeraltı örgütlenmesi olduğunu nihayet 15-16 Temmuz gecesi olduğunu anladık, kavradık."

BİZ DUVARLARI YIKTIK TÜRK ORDUSU ZİNCİRLERİNİ KIRDI

15-16 Temmuz Fetullahçı-Amerikancı darbe girişiminin Sakarya Savaşı gibi önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Perinçek "Çünkü Ankara'yı ele geçiriyorlardı. Yani o gece Fetullah darbesi başarılı olsaydı Ankara tamamen ABD'nin kontrolüne geçecekti. Ama ne oldu? TSK halkın da desteğiyle FETÖ'yü ezdi. Bugün Türkiye'nin hapishanelerinde NATO'cu generaller yatıyor. Bakın Fetullah Terör Örgütü'nü ABD'den soyutlayarak İsrail'den soyutlayarak anmak konuşmak çok yanlış. ABD'nin doğrudan doğruya bizim devletimiz, ordumuz içinde yaptığı bir örgütlenmedir. Malesef 1970-80'lerden bu yana bizim devletimizi yönetenler bu örgütün devlet içinde kurumlaşmasına neden oldular. Bizi TSK ile birlikte hapse attılar. Biz Fetullah Terör Örgütü'nün hapishanelerinde 2008-2014 kaldık. Ama o duvarları yıktık arkasından Türk Ordusu zincirlerini kırdı. Ve 15-16 Temmuz gecesi de FETÖ'yü yerin altına gömdü" dedi.

Perinçek "Ondan sonraki gelişmelere bakıyoruz; 30 bin kişi Emniyet'ten tasfiye edildi, 24 bin kişi TSK'dan tasfiye edildi. Devletin kamu örgütlenmesinden toplam 140 bin kişi tasfiye edildi. Bu Türk devleti içinde, Türk ordusu ve polisi içinde olağanüstü bir temizliktir ve böylece ABD Türkiye içindeki silahlı gücünü kaybetti. Silahsızlandı" diye konuştu.

FETÖ'NÜN BELİ KIRILDI

Kübra Par "Siz FETÖ için Gladyo, ABD'nin terör örgütü diyorsunuz. Peki size göre bundan sonra ABD'nin oyun planı ne? FETÖ elebaşı öldükten sonra örgüt kendi içinde birbirine girmiş ama siz ne öngörüyorsunuz? ABD bu konuda ne yapacaktır sizce?" diye sordu.

Perinçek de şu yanıtı verdi: "ABD bugün Türkiye'de yeniden bir Galdyo örgütleme şansına bana göre sahip değil. Demin de ifade ettim rakamlar çok büyük. Bu tasfiyeler çok önemli, FETÖ'nün beli kırıldı. Yeni Gladyo örgütlenmesi, ABD ve İsrail'in o şansı yok. Çünkü Türkiye, ABD ve İsrail'e cephesini döndü ve Türkiye'ye dayatılan ikinci bir İsrail, Kürdistan planına karşı devletimizin, milletimizin içinde kuvvetli bir cephe tutulduğunu görüyoruz. O bakımdan ben yeni bir Gladyo örgütlenmesini falan çok zor görüyorum. TSK ABD'ye yenilir o zaman bambaşka bir tarih olur ama o ihtimal de gözükmüyor. Ama tabi bu Türkiye için çok büyük tarihi bir ders. ABD'nin Türk polisi ve ordusu için böyle bir yeraltı örgütü kurması... Ama bunu NATO yaptı. Bakın Fetullah hocayı cehenneme yollamak yerine NATO'yu cehenneme yollasak çok daha akıllı hareket ederiz. Ben diyorum ki NATO'nun ateşi bol olsun, NATO'yu cehenneme yollayalım. Sonuç itibarıyla FETÖ yeraltı NATO'sudur. FETÖ'ye sövmek saymak çok kolay ama NATO'ya karşı tavır almak pek mümkün değil."

NATO'YU CEHENNEME YOLLARSAK NE OLUR?

Par ise "Ama biz NATO'yu cehenneme yollarsak arafta kalırız Doğu bey, o yüzden yollamayalım biz en iyisi" deyince Perinçek şöyle devam etti: "Yok, yok. NATO'yu cehenneme yollarsak Türkiye zincirlerini kırmış olur. Yeni FETÖ'lerle karşılaşma tehlikesi büyük ölçüde bertaraf edilir. İsrail durdurulur. Türkiye komşuları ile işbirliği yapar. PKK'nın kökü kazınır. Dolayısıyla NATO Türkiye için daima yeni Fetullah örgütleri kurma aracıdır. Charles de Gaulle Fransız milletine 1963'te çok güzel anlattı. 'Ey Fransız milleti siz ne zannediyorsunuz, bu NATO Fransa gibi ülkeleri ABD'nin kontrol örgütüdür. Yoksa bir müdafaa, savunma örgütlenmesi değildir' dedi. Biz de bunu 1971 darbesi, 1980 darbesi, 2016 darbesinde hep yaşadık. Türkiye kendi yoluna girmeye çalıştığı zaman ABD darbeleriyle karşılaştı. Dolayısıyla biz NATO'yu en iyi tanımış ülkeyiz. NATO'yu Türkiye'yi kontrol örgütü olduğunu çok iyi tanıdık. Yoksa bizi tanımıyor, bu çok değerli bir tecrübe."