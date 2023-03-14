Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek konuşuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Doğu Perinçek yaptığı açıklamada "Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet.#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/7vaOfZbSTQ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ifadelerini sürdüren Perinçek "Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdırhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/0nPPiLITwd — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

"HÜDA-PAR'I YANLARINA ALARAK GİRDİKLERİ SEÇİMİ KAYBEDERLER"

HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı arasındaki ittifak görümlerini değerlendiren Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/iCRl8xXCm7 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

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