Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek konuşuyor
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Doğu Perinçek yaptığı açıklamada "Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet.#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/7vaOfZbSTQ
Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ifadelerini sürdüren Perinçek "Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdırhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/0nPPiLITwd
"HÜDA-PAR'I YANLARINA ALARAK GİRDİKLERİ SEÇİMİ KAYBEDERLER"
HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı arasındaki ittifak görümlerini değerlendiren Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:
- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023
- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/iCRl8xXCm7
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