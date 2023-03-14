Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek konuşuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Doğu Perinçek yaptığı açıklamada "Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet." dedi.

Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ifadelerini sürdüren Perinçek "Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

"HÜDA-PAR'I YANLARINA ALARAK GİRDİKLERİ SEÇİMİ KAYBEDERLER"

HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı arasındaki ittifak görümlerini değerlendiren Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı: 

- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler

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Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir imza da senden Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir imza da senden MHP'de adaylık süreci başladı
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