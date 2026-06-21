Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Alevi de biziz Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nde düzenlenen “Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı” programında konuştu. Bursalı konuşmasında Türkiye'ye yönelik tehditlere dikkat çekerken emperyalizmin Sünni ve Alevi'yi birbirinden ayırma planlarının başarıya ulaşmadığını belirtti. Vatan Partisi Genel Sekreteri kararlılık mesajı verdi.

BURSALI'NIN KONUŞMASI TAM OLARAK ŞÖYLE:

"Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Siyasi Partilerin Değerli Temsilcileri ve Değerli Canlar,

Hepinize saygılar sunuyor, Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’in saygılarını ve selamlarını iletiyorum.

"Muharrem ayı, hepimizin omuzlarına büyük sorumluluklar yüklüyor.

"Kerbela’dan kalan yüreklerimizdeki büyük acıların ve matemin, bilinçlerimize yüklediği görevlerden vardır.

"Tarihte ve bugün de zalimler varsa, onların karşısında asla teslim olmayanlar da vardır.

'ZORLUKLARI ALT EDECEK HORASAN ERENLERİ HER ZAMAN VARDIR'

"Yollar ne kadar zorlu olsa da, onu aşacak, zorlukları alt edecek Horasan erenleri her zaman vardır.

"Bencilliğe, çürümeye, yozlaşmaya, vatansızlaşmaya karşı, paylaşmayı, erdemleri, namusu, cesareti, eşitliği bugüne getiren yol erenleri vardır.

"O yol erenleri, bin yıldır Türkçemizi, Türk halk kültürünü, değerlerimizi, maneviyatımızı Horasan’dan bugüne, bu topraklara taşımıştır. Alevi yurttaşlarımız vatanımızın, Cumhuriyetimizin bin yıldır has parçasıdır ve sahibidir. Horasan Erenleri, Devletin ve milletin sigortasıdır.

"BUGÜN DE TÜRKİYE'MİZE KARŞI TEHDİTLER VARDIR."

"Amerika’sı, İsrail’i, NATO’su, Doğu Akdeniz’den, Ege’den, Güney Kıbrıs’tan vatanımıza silahlarını doğrultmuşlardır."

"Bu milleti bölmek, parçalamak isteyenler, Kahramanmaraş’ta, Çorum’da, Madımak’ta ve Başbağlar’da, Alevi-Sünni demeden kışkırtmalar tertiplemiş, mezhep ayrılıkları yaratmak istemişlerdir.

"Avrupa emperyalistleri, fonlar dağıtarak, İslamsız ve Alisiz bir Alevilik türetmek istemişlerdir.

"İşte bu içerden ve dışardan, bizi bölmek isteyenlerin planlarını bu millet ve bu devlet her zaman perişan etmiştir. Bu bakımdan Hacıbektaş’ta bu mekân, aynı zamanda emperyalist oyunlara karşı bir meydan okumadır.

'YENİ KERBALA'LAR PLANLAYANLAR İŞ BAŞINDA'

"Başaramadılar. Alevi’yi Sünni’den ayıramadılar. Madımak’ı Başbağlardan koparamadılar. Bu kışkırtmaların hepsine Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz diyerek meydan okuduk ve birliğimizi koruduk.

"Yine bugün yeni Kerbela’lar planlayanlar, Filistin’de, İran’da, Lübnan’da, Yemen’de hatta Venezuela’sından Küba’sına kadar iş başındadır.

"Gazze’de soykırım yapan, İran’da, Minab’da yüzlerce kız çocuğumuzu katleden, 15 Temmuz’da Meclisimizi bombalayan, Türkiyemize darbeler yapan o efendilere meydan okuyoruz.

"İşte bu iklimde hepimize gerekli olan, o Hüseyni duruştur.

"O duruş, çağların ötesinden gelir.

"Zalime teslim olmaz, zulme karşı ayağa kalkar.

'BİRLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR'

"Bedel ödemekten kaçınmaz.

"Korkmaz, çekinmez, pazarlık etmez.

"Nişanları, namları, unvanları elinin tersiyle iter.

"Bugün herkesi Türkiye ve insanlık düşmanlarına karşı Hüseyni duruşa davet ediyoruz. Kerbela’dan beri mazlumların ve hakikatin yanındayız.

"Hz. Hüseyin’in mirasıyla meydan okuyoruz. Milli Devletimizi bölemezler, milletimizi parçalayamazlar, birliğimizi bozamazlar.

"Horasan Erenlerine teşekkür ediyoruz. Bugün, bu güzel Cemevine büyük katkıları olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

"Allah oruçlarımızı kabul etsin diyor, saygılar sunuyorum."