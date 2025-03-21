Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Bu ülkede yolsuzluk serbest mi?

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 'Bugün bütün yaşananlar stratejik olarak Türkiye ile ABD-İsrail arasındaki cepheleşme içinde anlamlıdır. Bununla beraber, Bu ülkede yolsuzluk serbest mi? İktidarıyla, muhalefetiyle bu büyük çürümenin üzerine gidilecektir.' dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Bu ülkede yolsuzluk serbest mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları sürerken Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan yaşanan gelişmelere dair açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Genel Sekreter Bursalı, bugün yaşananların Türkiye ile ABD-İsrail arasındaki cepheleşme içinde anlamlı olduğuna dikkat çekti.

Bursalı'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün bütün yaşananlar stratejik olarak Türkiye ile ABD-İsrail arasındaki cepheleşme içinde anlamlıdır.

Bununla beraber, Bu ülkede yolsuzluk serbest mi? Kamu kaynaklarını yağmalamak suç değil mi? PKK ile işbirliği halinde bölücülüğü Belediyelere yerleştirmek suç değil mi? Türkiye'de ABD-İsrail'e hizmet etme özgürlüğü var mı? Yargı bunların üzerine gitmeyecek mi?

İmamoğlu-CHP yapıyor da, iktidar yapmıyor mu" denilerek yolsuzlukların, suçların, ihanetin üzeri mi kapatılacak?

İktidarıyla, muhalefetiyle bu büyük çürümenin üzerine gidilecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunu sonuna kadar uygulanacaktır."

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