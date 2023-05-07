Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı "Meclise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi lazım"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı TRT'deki konuşmasında "Vatan Partisi’nin yöneticileri, sizlerin içinde, bu ülkenin tertemiz, emekçi aile ocaklarında yetişti. Meclis koltuklarında sefa sürmek için aday değiliz. Zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istiyoruz." şeklinde konuştu. Bursalı şunları vurguladı

- 14 Mayıs seçimlerinde 203 adayımız genç adaydır. Vatan Partisi'nde gençlikl diğer partilerdeki gibi göstermelik değildir. Her kademede söz yetki karar sahibidir. Vatan Partisi Türkiye'nin 40 yılını sigortalamıştır.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı (@ozgurbursali):



- 14 Mayıs seçimlerinde 203 adayımız genç adaydır. Vatan Partisi'nde gençlik, diğer partilerdeki gibi göstermelik değildir. Her kademede söz, yetki, karar sahibidir. Vatan Partisi Türkiye'nin 40 yılını sigortalamıştır. pic.twitter.com/IowfpiTHuK — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 7, 2023

"MECLİSE DOĞU PERİNÇEK VE VATAN PARTİSİ LAZIM"

Türkiye bu süreçten devrimle çıkacak diyen Bursalı şöyle devam etti:

- Türkiye ne zaman sıkışsa Türk milletinin cesur öncüleri tarih sahnesine çıkar. Meclise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi lazım. Türkiye bu süreçten devrimle çıkacak.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı (@ozgurbursali) :



- Türkiye ne zaman sıkışsa Türk milletinin cesur öncüleri tarih sahnesine çıkar. Meclise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi lazım. Türkiye bu süreçten devrimle çıkacak. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 7, 2023

Özgür Bursalı'nın TRT'de yaptığı propaganda konuşmasının tamamı şu şekilde:

Değerli Yurttaşlarımız,

Mutlu günler, aydınlık yarınlar diliyorum.

Sizleri Vatan Partisi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İsmim Özgür Bursalı. Vatan Partisi Genel Sekreteriyim. Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayıyım.

14 Mayıs seçimlerinde 600 Milletvekili adayımızın 203’ü genç adaydır.

Vatan Partisi’nin en üst organı olan Merkez Karar Kurulu’nun yarısı ve Başkanlık Kurulumuzun üçte ikisi genç yöneticilerden oluşuyor.

Görüldüğü üzere Vatan Partisi’nde gençlik, diğer partilerdeki gibi göstermelik vitrin süsü değildir. Her kademede söz, yetki ve karar sahibidir.

1968 Gençlik hareketinin lideri olan Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek ve yedi ateşten geçmiş, Türkiye’nin en tecrübeli, en nitelikli kuşağıyla birlikte Partimizi yönetiyoruz.

Vatan Partisi Türkiye’nin 40 yılını sigortalamıştır. Türkiye’yi biz yöneteceğiz.

MECLİS KOLTUKLARINDA SEFA SÜRMEK İÇİN ADAY DEĞİLİZ

İlk kez oy verecek arkadaşlarımıza ve bütün Milletimize sesleniyoruz.

Vatan Partisi’nin yöneticileri, sizlerin içinde, bu ülkenin tertemiz, emekçi aile ocaklarında yetişti.

Toplumumuzdan aldığımız ahlak ve erdemlerle, tarihi görevlere önderlik ettik.

Türkiye’yi bölme planlarını ve açılım süreçlerini bertaraf ettik. Türk Milletinin Anayasadan silinmesine izin vermedik.

Milli bayramlar yasaklanırken, milyonlarca gençle, barikatları yıkarak Anıtkabir’e yürüdük.Gezi hareketine önderlik ettik. Meydanları bölücülere bırakmadık.

FETÖ’nün Ergenekon kumpasını yerle bir ettik. Yüzbinlerce kişiyle dağ başlarında mahkeme kapılarına dayandık. Silivri Duvarlarını yıktık.

Üniversitelerde terör örgütüne özgürlük pankartları asılırken her birimiz Mehmetçik olduk. Aybüke Yalçın, Necmettin Öğretmen, Eren Bülbül olduk. Çarpışa çarpışa kampüslerdeki bölücülüğü temizledik.

Amerikan askerlerinin başına çuvalı geçirdik. Süleymaniye’de askerimizin başına geçirilen çuvalın hesabını sorduk.

Atatürk’ü rozetlerde ve türkülerde hatıra olarak bırakmadık. Hepimiz Atatürk olduk. Vatan ve üretim davasında, Atatürk’ün programına sarıldık.

İşte böyle bir tecrübeden geliyoruz.

Meclis koltuklarında sefa sürmek için aday değiliz. Zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istiyoruz.

"VATAN PARTİSİ GENÇLİĞE HAYAL DEĞİL, İŞ DAĞITACAK"

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Herkes gençliğe hayal satıyor.

İnternet paketi, oyun konsolu, yurtdışı biletleri dağıtıyor.

Gençliğin derdi bunlar değil, çok iyi biliyoruz.

Z Kuşağı yok, Türk Gençliği var.

Gençlik, refah içinde yaşamak, okuduğu mesleği yapmak, yeteneğine göre mutlu olacağı bir işte çalışmak istiyor.

Bu yüzden değerli arkadaşlarım,

Vatan Partisi gençliğe hayal değil, iş dağıtacak.

Üretim Devrimiyle, milyonlarca genç, iş sahibi olacak.

Çalışan bir gençlikle, çalışan bir toplumla Üreten Türkiye’yi kuracağız.

GENÇLER ANKARA’DA DAYI ARAMAK ZORUNDA KALMAYACAK

Aziz yurttaşlarımız,

Torpil düzenine son vereceğiz.

Vatandaşımız hastanede yatak bulmak için bile tanıdık birini arıyor.

Gençler Ankara’da dayı aramak zorunda kalmayacak.Sınavlarda derece yapıp, keyfi mülakatlarda elenmeyeceksiniz.

Vatan Partisi yönetiminde torpil işlemez, kartvizit geçmez, rüşvet sökmez!

Türkiye'nin kadroları Vatan Partisi'nin kadrolarıdır.

BİZİ BUGÜN GİYDİĞİMİZ CEKETLE MECLİS'TE GÖRECEKSİNİZ

Devlet yönetiminde lükse, israfa, araba ve uçak saltanatına son vereceğiz. Vatan Partisi iktidarında devlet yöneticisi sade yaşayacak, halkın kaderini paylaşacak, kibirli olmayacak.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği gibi “Yöneticileri zengin ölen milletler yoksul olur. Yöneticileri fakir ölen milletler ise zengin olur.”

Bizi bugün giydiğimiz ceketle Meclis'te göreceksiniz.

Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız.Hortumlanan kaynaklar, kamu kaynağına dönüştürülecek.

Türk gençliğini uyuşturucudan kurtaracağız. Emperyalist sistem, uyuşturucuyu “özgürlük, modernlik, başkaldırı ve eğlence aracı” olarak sunuyor.

Mahallelerden uyuşturucu çıkacak. Eğitim, sanat ve spor girecek.Gençliği milli devrimci kültürle donatacağız.

LGBT Propagandasına geçit yok!

Batı emperyalizmi, toplumumuzu parçalamak için alfabede harf bırakmadı.

Yeni cinsiyetler icat eden, çocuklarımızı istismar eden, gençleri milli değerlerimizden koparan, aileyi dağıtanLGBT dayatmasına karşı mücadele edeceğiz.

Uyuşturucuyu ve LGBT’yi özendiren müziklere, filmlere izin vermeyeceğiz, dijital platformları denetleyeceğiz.

Kadınlar olmadan Üretim Devrimini başaramayız.Her iş kadınlarla güzelleşir, kadınlarla başarılır.

Vatan Partisi, 154 Kadın adayla seçime giriyor. Kadınlarımız en önde, 12 ilde liste başındadır.

Kadınlar üreterek yükselecek ve toplum yaşamında erkekle eşit konumu kazanacaktır.

Uyuşturucuya karşı evladının acısını çeken, şiddet gören, üretmek isteyen kadınlarımız da, Diyarbakır Anneleri de Vatan Partisi yönetiminde özlemlerine kavuşacak.

MECLİS’TE 600 VEKİL VARDI. HANGİSİ İŞÇİNİN, ÇİFTÇİNİN, ÜRETİCİNİN, GENCİN, YANİ SİZİN HAKKINIZI SAVUNDU?

Değerli vatandaşlarımız

Şimdi Soruyoruz:

Bugüne kadar oy verdiklerin sana ne verdi?

Boş laflara kandın, yalanlara umut bağladın, çıkarcılara oy verdin.

Üreticiyi ezenleri, havadan para kazananları, iktidar yaptın.

O parti gitti, bu parti geldi, ama devran değişmedi. Altta kalan hep sen oldun!

Sistemin efendileri, yabancı bankalara 500 Milyar Dolar kaçırdı, Türkiye’yi ise 500 Milyar Dolar borca batırdı. Böyle gitmez! Bu sistemin sonuna geldik.

Aziz Türk Milleti,

Vatan Partisi olarak, size 40 yıldır borç batağına sürüklendiğimizi anlattık.

1960’lardan beri NATO’yu ve FETÖ’yü anlattık. PKK’nın arkasında Amerika olduğunu anlattık.

Yalnız anlatmakla kalmadık.

Genel Başkanımız Doğu Perinçek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ermeni Soykırımı Yalanını bitirdi.Devletin yapamadığını başardık.

Silivri Duvarını yıktık, Türk Ordusunu hapisten çıkardık.

15-16 Temmuz FETÖ Darbesinin bastırılmasında tarihî görev yaptık.

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Silivri Mahkemelerinde, FETÖ’cü hakim ve savcılara, biz buradan çıkacağız, siz bu hücrelere gireceksiniz diye haykırmıştı. Ve öyle de oldu.

Şimdi Altılı Masa, FETÖ ve PKK’yı hapislerden kurtarıp yeniden devletin içine yerleştirecekmiş! Yapamazlar! Terörün yeri ya hapistir ya mezardır.

Sistem partilerinin çürüyen milletvekili listelerini görüyorsunuz. Terör örgütü bağlantılılardan, kumpasçılara, yolsuzlardan, cinayet hükümlülerine kadar her çeşit var!

Üstelik hepsi NATO’ya secde ediyor.

Yok muydu son NATO oylamasında bu Milletin bir vekili, masaya yumruğunu vuracak? NATO bize düşmandır diyecek?

Yok muydu NATO 15 Temmuz’da Meclis’i bombalamıştır, terör örgütüne binlerce tır silah vermiştir, Yunanistan kıyılarına bizi hedef alan askeri üsler yığmıştır diyebilecek bir Milletvekili?

Evet yoktu. Hiçbiri sesini çıkaramadı.

Meclis’te 600 vekil vardı. Hangisi işçinin, çiftçinin, üreticinin, gencin, yani sizin hakkınızı savundu?

Hiçbiri!

Görüyorsunuz, aralarındaki kavga, yalnızca çıkar kavgasıdır. Halil İbrahim sofrasında beraberler. Türkiye’nin kaynaklarını paylaşmakta beraberler. NATO’da beraberler.





VATAN PARTİSİ MECLİS’E GİRERSE, TÜRKİYE’NİN KADERİ DEĞİŞİR

Değerli Yurttaşlarımız,

Cumhur İttifakı da Altılı Masa da çözümsüzdür.

Amerika’dan korkanlar da, Amerika’ya teslim olanlar da Türkiye’ye çözüm olamaz.

Bize Amerika’dan korkmayacak bir hükümet lazım.

HDP ile HÜDAPAR’ı Meclis’e taşıyanlar arasında tercih yapmak zorunda değilsiniz.

Borç dilenmek için bir taraf New York bankalarına bir taraf Londra bankalarına koşuyor. Bunlara mecbur değilsiniz.

İşte bu yüzden Meclis’e Doğu Perinçek ve Vatan Partisi lazım.

Büyük Türk Milleti

Bugün önümüzdeki sorumluluk, zor dönemden çıkma iradesini ortaya koymaktır.

Türkiye bir darboğazdan geçiyor.

Ama Türkiye ne zaman sıkışsa, Türk Milletinin tarihten gelen zorluklarla mücadele birikimi devreye girer. Türk Milletinin namuslu, cesur öncüleri tarih sahnesine çıkar.

Bu sürece seyirci kalamazsınız.

Sizi, doğru programa çağırıyoruz. Vicdanınıza ve bilincinize sesleniyoruz. Bugün öncü tavır Vatan Partisi’ne oy vermek, Vatan Partisi’ni güçlendirmektir.

Sizden beklediğimiz budur.

Umut var. Çözüm var. Türkiye bu süreçten en sonunda bir devrimle çıkacak.Vatan Partisi’ne verilen oylar, bugün ve yarın gurur duyacağınız, kahraman oylar olacak.

Büyük Türk Milleti,

Zorlukları aşmak için, sizden yetki istiyoruz. Gelin Meclis’in havasını değiştirelim. Omuz verin, Üreticilerin Milli Hükümetinin yolunu açalım. İktidar olmadan başardıklarımız ortadadır. Siz bir de bizi Meclis’te görün.

Vatan Partisi Meclis’e girerse, Türkiye’nin kaderi değişir. Oy verin Türkiye’nin kaderini değiştirelim. Milletvekili seçimlerinde, oylar Vatan Partisi’ne.

Sizlere güveniyoruz.

Saygıyla selamlıyoruz.