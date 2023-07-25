Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Lozan, Türküyle Kürdüyle Türk Milleti'nin güvencesindedir"

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yeşil Sol Parti ve bölücü terör örgütü PKK’nın güdümündeki bazı örgütler, Lozan Barış Antlaşmasını hedef alan açıklama yaptılar.

Açıklamada Lozan'ı imzalayan ve uygulayanlar kınanırken, Lozan'ın hükümsüz kılınması için çağrıda bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bölücü talepler dile getirilerek "Kürdistan" ülkesi için de çağrı yapıldı.

VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ!

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin de içinde bulunduğu ve başını çektiği bu açıklamalara Vatan Partisi'nden çok sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Lozan'ın Türküyle Kürdüyle Türk milletinin güvencesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Lozan Antlaşması, Türküyle Kürdüyle büyük Türk Milletinin ve Mehmetçiğin silahıyla, kanıyla, canıyla, imzalanmıştır. Atatürk’ün önderliğinde Lozan’da Emperyalistlere karşı vatan bütünlüğümüzü ve devletimizi kabul ettirdik. Lozan’da red ve inkar yoktur.

- İsmet Paşa Lozan’da Türk ve Kürdün yüzyıllardır inanç,özlem ve töre bakımından ortak bağlarla,tam bir uyum içinde olduğunu anlatmıştır. Hatta bu konuda halkoyuna dahi başvurulmasını gündeme getirmiştir. Birlikte yaşama ve Milletleşme sürecine Batı’nın müdahalesi engellenmiştir.

- Lozan'daki Delege Heyeti Bakanı İsmet Paşa, Lozan'dan 46 yıl sonra, Türkiye'nin tutumunu böyle özetlemiştir: "Lozan'daki konuşmalarımızda milli davamızı 'biz Türkler ve Kürtler' diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik."

- Türkiye'yi bölmek Kürdümüzü ABD'nin petrol bekçisi yapmak isteyen HDP-PKK Lozan'ı hedef alıyor. Vatan bütünlüğümüzü ve milli birliğimize kurşun sıkıyor.Bu açıklama bile tek başına kapatma nedenidir. Lozan, Türk Ordusunun ve Türküyle Kürdüyle Türk Milleti'nin güvencesindedir.

- Türk Devleti, Anayasa Mahkemesi içinde bulunduğu zaaftan derhal kurtulmalı bölücü faaliyetin odağı olan PKK'nın organı HDP'yi kapatmalıdır. Yeşil Sol ve yedeklerine geçit vermemelidir. Vatan Partisi Türk devletini bu zaaftan kurtaracaktır.

1-Lozan Antlaşması, Türküyle Kürdüyle büyük Türk Milletinin ve Mehmetçiğin silahıyla, kanıyla, canıyla, imzalanmıştır.



Atatürk’ün önderliğinde Lozan’da Emperyalistlere karşı vatan bütünlüğümüzü ve devletimizi kabul ettirdik. Lozan’da red ve inkar yoktur. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) July 25, 2023

3-Lozan'daki Delege Heyeti Bakanı İsmet Paşa, Lozan'dan 46 yıl sonra, Türkiye'nin tutumunu böyle özetlemiştir:

"Lozan'daki konuşmalarımızda milli davamızı 'biz Türkler ve Kürtler' diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik." — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) July 25, 2023