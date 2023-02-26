Vatan Partisi Isparta'ya şampiyon başkan
Vatan Partisi Isparta'da bayrak değişimi yaşandı. Vatan Partisi Isparta'nın yeni başkanı 2011 Dünya Muay Tahai Şampiyonu ve Milli Antrenör Murat İşler oldu.
Vatan Partisi Isparta'da yeni yönetim seçildi. Yeni dönemde Vatan Partisi Isparta'nın il başkanlığına 2011 Dünya Muay Tahai Şampiyonu ve Milli Antrenör Murat İşler getirildi.
KFK Medya Basın Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlenen basın açıklamasına yeni seçilen başkan Murat İşler ve Vatan Partisi MYK Üyesi Hüseyin Karanlık da katıldı. Karanlık yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
- Şampiyonlar örgütü oluşturmak için bugün buradayız. Vatan Partisi, şampiyonları bir araya getiriyor. İçimizde şampiyonların yanı sıra şampiyon adayları da var. Önümüzdeki süreçte büyük başarılara imza atacağız. Kader günlerindeyiz, karar günlerindeyiz.
- Türkiye bu enkazın altından Vatan Partisi’nin kamucu politikalarıyla kurtulacaktır. Vatan Partisi, bu ülke için bir şanstır, bir fırsattır. Önümüzdeki süreçte bunu çok daha net göreceğiz.
Vatan Partisi Isparta İl Başkanı Murat İşler ise konuşmasında şu ifadeler yer verdi:
- Vatan Partisi büyük bir atılımın eşiğindedir. Türkiye’nin dış politikalarına ışık tutan bir partiyiz. Bu görevi üstlenmiş olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Hep birlikte o büyük atılım için önemli görevler alacağız, önemli başarılara imza atacağız. Büyük milletimizi birleştirmek için yola çıktık
Vatan Partisi Isparta İl Yönetimi şu isimlerden oluştu:
- İl Başkanı Murat İşler
- İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Türksavul
- İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Koyuncu
- İl Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Bulgurcu
- İl Yönetim Kurulu ÜyesiMelahat Köse
- İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karataş
- İl Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Erken
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