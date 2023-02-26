Vatan Partisi Isparta'ya şampiyon başkan

Vatan Partisi Isparta'da yeni yönetim seçildi. Yeni dönemde Vatan Partisi Isparta'nın il başkanlığına 2011 Dünya Muay Tahai Şampiyonu ve Milli Antrenör Murat İşler getirildi.

KFK Medya Basın Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlenen basın açıklamasına yeni seçilen başkan Murat İşler ve Vatan Partisi MYK Üyesi Hüseyin Karanlık da katıldı. Karanlık yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

- Şampiyonlar örgütü oluşturmak için bugün buradayız. Vatan Partisi, şampiyonları bir araya getiriyor. İçimizde şampiyonların yanı sıra şampiyon adayları da var. Önümüzdeki süreçte büyük başarılara imza atacağız. Kader günlerindeyiz, karar günlerindeyiz.

- Türkiye bu enkazın altından Vatan Partisi’nin kamucu politikalarıyla kurtulacaktır. Vatan Partisi, bu ülke için bir şanstır, bir fırsattır. Önümüzdeki süreçte bunu çok daha net göreceğiz.

Murat İşler KFK Medya Basın Merkezi'nde basın toplantısında konuşuyor.

Vatan Partisi Isparta İl Başkanı Murat İşler ise konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

- Vatan Partisi büyük bir atılımın eşiğindedir. Türkiye’nin dış politikalarına ışık tutan bir partiyiz. Bu görevi üstlenmiş olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Hep birlikte o büyük atılım için önemli görevler alacağız, önemli başarılara imza atacağız. Büyük milletimizi birleştirmek için yola çıktık

Vatan Partisi Isparta İl Yönetimi şu isimlerden oluştu: