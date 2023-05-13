Vatan Partisi kaset ve şantaj siyasetine meydan okudu: "Kaset siyasetini kökünden kazıyacağız"

Kasetlerle yönetilen siyasete tepki İstanbul ve Antalya'dan yükseldi. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, "şantaj ve kasetler siyasetini kökünden kazıyacağız" dedi. Antalya'da da Vatan Partisi, kaset şantajlarından dolayı Rusya'yı suçlayan Kılıçdaroğlu'na uyarı yaptı.

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FETÖ'nün kaset şantajına karşı Vatan Partisi, "kasetsiz başı dik siyaset" sloganıyla basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi İstanbul milletvekili adaylarının katıldığı açıklamada Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, sorumluları göreve davet etti. Demiralay, kaset siyasetine geçit vermeyeceklerini söyledi.

Bir açıklamada Antalya'dan geldi. Vatan Partisi İl Başkanı ve Milletvekil adayı Serdar Üsküplü, ABD tehdidine dikkat çekti. Üsküplü, Rusya'yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarılarda bulundu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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