Vatan Partisi milletvekili aday listesini teslim etti: "Seçime 600 kahramanla giriyoruz"

Vatan Partisi, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listede 81 il ve 87 seçim bölgesinden 600 aday yer aldı.

14 MAYIS SONRASINI DÜŞÜNEREK OYLARIMIZI KULLANMAK ZORUNDAYIZ

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer ve beraberindeki heyet YSK Başkanı Ahmet Yener’e aday listelerini verdi:

- Vatan partisi olarak 81 ilde bütün seçim çevrelerinde 600 kahramanla milletvekilliği seçimlerine girmek için gerekli evrakları teslim etmiş bulunuyoruz. 14 Mayıs sonrası Türkiyenin önündeki zorlukları aşacak üretim devrimini gerçekleştirecek Türkiyenin güvenliğini sağlayacak. milletimizin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki seçeneksizliğini Vatan Partisi olarak millet meclisine girmesiyle kuvvetlendireceğiz. Bugün vatan partisi meclisi girerek Natonun Türkiye tehditlerine karşı en kuvvetli cevabı verecektir üretim ekonomisinin inşa edilmesinde en güçlü seçenek olacaktır.

Evrakları teslim ettikten sonra Yıldırım Gençer, basına açıklama yaptı. Gençer, çözümün Vatan Partisi’nde olduğunu işaret etti:

- 14 Mayıs seçimi Türkiye ile ile Atlantik kuvvetleri arasındadır 14 Mayıs seçimi Avrasya ile Atlantik arasındadır 14 Mayıs seçimi vatan partisi ile sistem partileri arasındadır vatan partisinin yüzde 7 barajını geçmesi en büyük umut ve çözüm kaynağıdır.

Vatan Partisi’nin yanı sıra Ak Parti, CHP, İyi Parti ve PKK'nın yeni partisi Yeşil ve Sol Parti de YSK’ya aday listelerini teslim etti.