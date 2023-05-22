Perinçek gençlerle buluştu: "Kendimize güveneceğiz cesur olacağız"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler merak ettiklerini sordu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gençlerle sohbet etti. Soruları yanıtladı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, İstanbul İl Başkanlığı Binasında "Türkiye Devriminin Yolu ve Öncü Parti" adında bilgilendirici bir eğitim yaptı. Eğitimi Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek verdi.

Doğu Perinçek, gençlere üretim devriminin önemini anlattı.

Ankara-Atina arasında tırmanan gerilimi de değerlendirdi Perinçek.

Gençlere seslenen Perinçek, "Kendimize güveneceğiz, cesur olacağız" dedi.