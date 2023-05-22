Perinçek gençlerle buluştu: "Kendimize güveneceğiz cesur olacağız"

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle bir eğitim düzenledi. "Türkiye Devriminin Yolu ve Öncü Parti" adlı eğitimi Perinçek yaptı. Perinçek, hedef kitlenin vatansever ve üreticiler olduğunu belirtti. Gençlere seslenen "Kendimize güveneceğiz, cesur olacağız" dedi.

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler merak ettiklerini sordu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gençlerle sohbet etti. Soruları yanıtladı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, İstanbul İl Başkanlığı Binasında "Türkiye Devriminin Yolu ve Öncü Parti" adında bilgilendirici bir eğitim yaptı. Eğitimi Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek verdi.

Doğu Perinçek, gençlere üretim devriminin önemini anlattı.

Ankara-Atina arasında tırmanan gerilimi de değerlendirdi Perinçek.

Gençlere seslenen Perinçek, "Kendimize güveneceğiz, cesur olacağız" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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