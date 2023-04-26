Vatan Partisi sahada: Adaylar TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Vatan Partisi Ankara ve İstanbul seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Ankara 2. bölge milletvekili adayları Keçiören semt pazarında esnafı ziyaret etti.

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Vatan Partisi, seçime sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’nın 3 bölgesinde de eş zamanlı çalışmalar yapıldı.

Vatan Partisi Ankara 2. bölge milletvekili adayları Keçiören semt pazarını ziyaret etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Ankara 2. Bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Özgür Bursalı’nın da katıldığı çalışmada adaylar, esnafın sorunlarını dinledi. Vatan Partisi’nin üretim devrimi programı anlatıldı.

Ev kirasının yüksek olmasından yakınan pazar esnafına Özgür Bursalı, Vatan Partisi’nin çözüm önerisini anlattı. Alışveriş yapan vatandaş da gençleri Meclis’te görmek istediklerini dile getirdi.

Vatan Partisi'nin İstanbul Milletvekilleri adaylarının da durağı TÜRK-İŞ oldu.

Erkan Önsel ve diğer adaylar TÜRK-İŞ İstanbul Şube Başkanı Adnan Uyar ile bir araya geldi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # seçim çalışması # türkiş

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