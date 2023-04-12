Vatan Partisi seçim bildirgesi açıklanıyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin seçim bildirgesini açıklıyor.
Vatan Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile açıklanıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin seçim bildirgesine dair açıklamalarda bulunuyor.
18 sayfa ve 16 ana kısımdan oluşan bildirge "Zorlukları Aşmak için Vatan Partisi Meclise" başlığı ile başlıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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