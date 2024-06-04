Vatan Partisi teröre karşı çözümü işaret etti

28 baronun bir araya gelerek Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı açıklama yayınlamasına Vatan Partisi’nden tepki geldi. Vatan Partisi Merkez Hukuk Bürosu, Ankara Barosu önünde bir açıklama yaptı. “Silah boyunduruğu altında irade olmaz” diyen hukukçular HDP/Dem Parti’nin bir an önce kapatılması gerektiğini açıkladı.



Terör soruşturmasından kayyum atanan Hakkari Belediyesi’ne bazı barolar sahip çıktı, Vatan Partili hukukçular tepki gösterdi.





- Belediyeler hendeklerden çıkartılan PKK'ya bırakılamaz. Bu gerçeğe aksi tavırlar, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü teröre karşı mücadelesini hiçe sayarak "hukukçuluk oynamaktan başka bir şey değildir.

İçinde Ankara Barosu’nun da bulunduğu 28 baro eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyum atamasına yönelik ortak açıklama yayınladı. Ancak eski başkan Akış’ın suç dosyası oldukça kabarık.



Vatan Partisi Merkez Hukuk Bürosu adına açıklama yapan Avukat Fırat Kayaönü, kayyumla başlayan mücadelenin HDP/Dem Parti’nin kapatılmasıyla sonuçlanması gerektiğine dikkat çekti.

- Ankara Barosu ve açıklamada yer alan diğer barolar vahim bir hata içindedir. Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış'ın, terör örgütü adına sorgulama yaptığı, kepenk açtırmamak için esnaf üzerinde baskı kurduğu, yine örgüt adına vergi topladığı, terörist cenazesi düzenleyip halkın buraya katılımını sağlamaya çalıştığı, PKK kamplarına giderek üst düzey örgüt mensupları ile görüştüğü ve örgütün ihtiyacı olan birçok alanda faaliyet yürüttüğü noktasında ciddi iddialar mevcuttur. Yukarıda saydığımız fiilleri işlediği iddia edilen bir kişinin belediye başkanı olarak devam etmesi mümkün müdür?