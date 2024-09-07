Vatan Partisi: "Türkiye'nin BRİCS adımı, güvenlik ve ekonomide dönüm noktası"

Türkiye'nin BRİCS'e tam üyelik başvurusu yapması, güvenlik ve ekonomik dengeler açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Burslı bu başvurunun Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendireceğini belirterek, partinin uzun yıllardır BRİCS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma hedefini benimsediğini hatırlattı:

"Türkiye’nin BRİCS’e tam üyelik başvurusu yapması, güvenliğimiz ve ekonomimiz açısından dengeleri değiştirecek stratejik ve önemli bir adımdır.

Vatan Partisi uzun yıllardır programına, Merkez Yürütme Kurulu kararlarına, güvenlik kararlarına BRİCS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma hedefini yazan tek Partidir.

Türkiye ekonomisinin Atlantik’te boğulmasına karşın, dünya nüfusunun %45’ini oluşturan, yeni dünyanın Asya’dan yükselen güçleri arasında yer almamız, ABD-İsrail merkezli güvenlik tehditlerine karşı da dönüm noktası olacaktır."

Vatan Partisi, bu gelişmenin Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve güvenliği için yeni bir sayfa açacağını savunuyor.