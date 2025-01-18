Vatan Partisi yeni açılım sürecine karşı Eminönü meydanında basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi yeni açılım sürecine İstanbul'un göbeğinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi, "Geçit yok" dedi. "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" vurgusu yapıldı.

Vatan Partisi yeni açılım sürecine karşı Eminönü meydanında basın açıklaması yaptı.
Yayınlanma:

Vatan Partisi yeni açılım sürecine İstanbul'un göbeğinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi, "Geçit yok" dedi. "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" vurgusu yapıldı. Vatandaşlar da 'açılıma geçit yok' diyerek başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Yeni açılım sürecine tepkiler büyüyor. Vatan Partisi bu sürece geçit verilmeyeceğini bir kez daha ilan etti.

Çevredeki vatandaşların da dinlediği basın açıklamasını yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ABD ve İsrail’in hedefine dikkat çekti. Özkan, ancak Türk ordusunun ve Türk polisinin gücüyle PKK’ya silah bıraktırılabileceğini kaydetti. Vatandaşlar da 'açılıma geçit yok' diyerek Vatan Partisi'nin başlattığı imza kampanyasına destek verdi.

Vatan Partisi yeni açılım sürecine karşı Eminönü meydanında basın açıklaması yaptı. - Resim : 1

Günün Manşetleri
"Akreplere inanırsan, normalleşirsen boğulursun"
Vatan Partisi: PKK, Türk Ordusunun gücüyle silah bırakır
FETÖ firarisinden örgüt itirafları
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek
21 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
KKTC'de asgari ücret bakın ne kadar oldu? KKTC'de asgari ücret bakın ne kadar oldu?
Ataşehir'de otel yangını Ataşehir'de otel yangını