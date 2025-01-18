Vatan Partisi yeni açılım sürecine karşı Eminönü meydanında basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi yeni açılım sürecine İstanbul'un göbeğinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi, "Geçit yok" dedi. "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" vurgusu yapıldı. Vatandaşlar da 'açılıma geçit yok' diyerek başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Yeni açılım sürecine tepkiler büyüyor. Vatan Partisi bu sürece geçit verilmeyeceğini bir kez daha ilan etti.



Çevredeki vatandaşların da dinlediği basın açıklamasını yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ABD ve İsrail’in hedefine dikkat çekti. Özkan, ancak Türk ordusunun ve Türk polisinin gücüyle PKK’ya silah bıraktırılabileceğini kaydetti. Vatandaşlar da 'açılıma geçit yok' diyerek Vatan Partisi'nin başlattığı imza kampanyasına destek verdi.