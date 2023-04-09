Vatan Partisi: "Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız"

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim eden Vatan Partisi, yolsuzluk mahkemeleri kuracağını açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolsuzluk yapanların soruşturma ve kovuşturulması için Vatan Partisi yönetiminde Yolsuzluk Mahkemeleri kurulacaktır." denildi.

Vatan Partisi: "Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız"
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Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim eden Vatan Partisi, yolsuzluk mahkemeleri kuracağını açıkladı. Vatan Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Kamu yöneticilerinin işlediği yolsuzluk kapsamındaki suçların üstü kapatılamaz. Yolsuzluk yapanların soruşturma ve kovuşturulması için Vatan Partisi yönetiminde Yolsuzluk Mahkemeleri kurulacaktır.

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