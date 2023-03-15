Vatan Partisi'nde adaylık süreci başladı
Türkiye seçime giderken partiler de adaylık süreçlerini başlattı. Vatan Partisi'nde milletvekili adaylık başvuruları 16-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Türkiye seçim sürecine girdi. Vatan Partisi'nde de milletvekili adaylığı için başvurular başlıyor. 16-30 Mart tarihleri arasında, Vatan Partisi'nden milletvekili adaylığı için başvuru yapılabilecek.
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
Vatan Partisi'nden milletvekili adayı olmak isteyenler, başvurularını Vatan Partisi Genel Merkezi ile il ve ilçe başkanlıklarına yapabilecek.
Aday olmak isteyenlerden istenen belgeler şunlar:
- Kimlik fotokopisi
- Öğrenim durumu belgesi
- Adli sicil kaydı belgesi
- Bir adet vesikalık fotoğraf
- Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)
Aday olmak isteyenler bu belgeleri, adaylık dilekçesiyle birlikte başvurdukları örgüte teslim edecekler.
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