Vatan Partisi'nde adaylık süreci başladı

Türkiye seçim sürecine girdi. Vatan Partisi'nde de milletvekili adaylığı için başvurular başlıyor. 16-30 Mart tarihleri arasında, Vatan Partisi'nden milletvekili adaylığı için başvuru yapılabilecek.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Vatan Partisi'nden milletvekili adayı olmak isteyenler, başvurularını Vatan Partisi Genel Merkezi ile il ve ilçe başkanlıklarına yapabilecek.

Aday olmak isteyenlerden istenen belgeler şunlar:

Kimlik fotokopisi

Öğrenim durumu belgesi

Adli sicil kaydı belgesi

Bir adet vesikalık fotoğraf

Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

Aday olmak isteyenler bu belgeleri, adaylık dilekçesiyle birlikte başvurdukları örgüte teslim edecekler.