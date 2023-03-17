Vatan Partisi'nde 100 bin imza için kadrolar bir adım öne

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, parti üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda 100 bin imza toplama sürecine ilişkin görevler belirlendi:

Çevremizde anlaşacağız ve günü götüreceğiz. Programlı planlıyoruz. Ve o program ve planlar çerçevesi içerisinde de bu çalışmayı önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz.

-Üretim devrimini gerçekleştirecek bir parti var. NATO'dan çıkacak bir parti var. HDP'yi kapatacak bir parti var. Ve Türkiye'yi Avrasya'daki öncü bağımsız konumuna getirecek bir Vatan Partisi var. Işte bu Vatan Partisi bu söylemleriyle o seferberliği bütün çevresine yayacak ve büyütecek ve bu mali kaynakları da yaratacak

Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukları üyelerle paylaştı, bu zorluklardan Vatan Partisi'nin içinde olduğu milli bir hükümet ile çıkılacağını vurguladı:

- Önümüzdeki sorunlarda da kamuculuk gündemde ve Vatan Partisi'nin programı geliyor. Tespitlerini yapıyorlar. Demek ki bizim Vatan Partisi'nin programı önümüzdedir.

Perinçek, 22 Mart'ta başlayacak 100 bin imza toplama sürecine yönelik de parti üyelerine düşen görevleri sıraladı. Genel Başkan, bu süreçte her Vatan Partilinin birer Mehmetçik olacağını ifade etti:

- Görevler denetlenecek. Hepimiz çelik disiplinli. Asker gibi hareket edeceğiz. Mehmetçik gibi. Mehmetçik olacağız. Bu imza toplama faaliyeti bir Mehmetçik faaliyetidir.

Perinçek'in ardından Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Seçim Komitesi Başkanı Mustafa İlker Yücel bir konuşma yaptı. Yücel, bu süreçte il ilçe başkanlıklarına ve en önemlisi her parti üyesinin üzerine düşen görevleri tek tek sıraladı:

- Aile, eş, dost, komşu, esnaf, akraba, site, okul arkadaşı, ilkokul arkadaşı, ortaokul arkadaşı, üniversite arkadaşı, lise arkadaşı. Böyle kafamızda klasörler açılacak. İkna edeceğiz ve sempatizan kitlemizi harekete geçireceğiz. Bunun yanında genel Merkezimiz size her gün Perinçek için imza nokta com imzacılarının listesinde ulaştıracak. Diyarbakır'da pazarcılar, fırıncılar, taksicilerle yükseklik seçim kurulu önlerine çıkarma yapılacak. Seçim kurullarına çıkarma yapılacak. Seçim ilçe seçim kurullarına.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da toplantıda bir konuşma yaptı. Bursalı, imza sürecine ilişkin üyelere uyarılarını akardı, görevleri hatırlattı:

- İmza hatlarını kuruyoruz. WhatsApp imza hatlarını. Listelerini tarıyoruz. Kira, NATO, HDP iki bin on sekiz imzacılarından başlayarak ulaşımı planlıyoruz.

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer de 22-27 Mart tarihleri arasında Doğu Perinçek'in adaylığı için imzaların toplanacağının ve ayrıca mali kaynakların da yaratılacağını belirtti: