Vatan Partisi'nde 100 bin imza hazırlıkları başladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı Adayı olması için 100 bin imza toplanacak. İmzaların toplanması için hazırlıklar başladı.

Vatan Partisi il ilçe örgütleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Vatan partisi Çankaya ilçe başkanlığı vatandaşları arayarak Perinçek in aday olması için imza istiyor.



Vatan Partisi, “Bir imza da senden!” diyor.



18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü, ön imzaların alınması için masa çalışmaları da yapılacak. 22 Mart’a kadar Vatan Partisi il ve ilçe örgütleri arama çalışmalarına devam edecek. 22 Mart’ta vatandaşlar ilçe seçim kurullarına giderek Perinçek için imza vermeye başlayacak.



Saat 8 ila 20 arasında vatandaşlar, imzalarını verecek. 27 Mart saat 20’de imza çalışması sonlanacak.



Doğu Perinçek için İmza Hattı da kuruldu. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar 0506 156 2637 numaralı hattı da arayabiliyor. Yurttaşlar, “perincekicinimza.com” isimli internet sitesinden de ön imzalarını verebiliyor.