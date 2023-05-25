Vatan Partisi’nden 2. tur açıklaması: “Tarafsız kalmak emperyalist plana hizmet eder”

Vatan Partisi 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini il il basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruyor. Açıklamalarda ortak vurgu "Tarafsız kalmak emperyalist plana hizmet eder" oldu



İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan eylemlerde 28 Mayıs seçinin önemi hatırlatıldı.



Vatan Partisi İstanbul İl Yönetici Çağdaş Babacan, ABD emperyalizmine karşı tavır alınması gerektiğini söyledi.



İzmir’de yapılan açıklamaların ilk adresi Bornova ilçesi oldu. Vatan Partisi Bornova İlçe Başkanı Ümit Çalışkan emperyalist planların hedefinde olan Erdoğan’a, oy çağrısı yaptı.



Çalışkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin kaos planının adayı olduğunun altını çizdi.



İzmir’deki diğer adres Bayraklı ilçesiydi. İlçe Başkanı Nurten Kurnaz Vatan Partisi’nin çağrısını temellendirdi. Oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dedi.



Bu görüntüler de Ankara’dan. Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanlığı basın açıklaması yaptı. İlçe Başkanı Ali Ozan Şimşek, "Vatan Partisi tarafsız kalmamış emperyalizme meydan okumuştur” dedi.



Eylem adreslerinden biri de Bursa oldu. Ortak açıklamayı Vatan Partisi Bursa Orhaneli İlçe Başkanı Arslan İnceyürek yaptı.



