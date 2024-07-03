Vatan Partisi'nden Asya vurgusu

Etkinlikte konuşan İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Habibullahzade, Reisi hükümetinin komşu ülkelerle iş birliği alanlarının genişlemesi için etkin rol oynadığını belirtti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da Türkiye, İran, Rusya ve Çin liderliğinde Asya’dan yeni bir uygarlığın yükseldiğine vurgu yaptı.

- Yepyeni bir dünya kurulmaktadır. Türkiye, İran, Rusya ve Çin liderliğinde; ŞİÖ, BRICS halklarının ve hatta Avrupa halklarının da katıldığı Asya’dan yeni bir uygarlık yükselmektedir.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, “Şehit Cumhurbaşkanı Reisi Hükümetinin Komşuluk Politikasını İncelenme” başlığı ile bir program düzenledi. Reisi'nin komşu ülkelerle yaptığı iş birliği alanlarına vurgu yapıldı.



Etkinliğe İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Habibullahzade, TBMM Türkiye İran Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da katıldı.



İran Büyükelçisi Habibullahzade, İbrahim Reisi’nin hükümeti döneminde Türkiye ve İran ilişkilerine dikkat çekti:

- Terör ateş gibidir. Komşu toprağında yansa da dumanı diğer komşu ülkeleri etkiler. Bu yangının söndürülmesi için tüm komşu ülkelerin birlikte iş birliği yapması lazım. Şehit Reisi bu düşünceleri taşıyordu.



TBMM Türkiye İran Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da iki ülke arasındaki iş birliğine değindi.

- Ülkemizin çetin sınamalara karşı karşıya olduğu süreçlerde iki ülke ilişkileri bölgeye örnek teşkil edecektir.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ise yükselen Asya ülkelerinin yeni bir dünyanın eşiğinde olduğunun altını çizdi.