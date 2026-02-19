Vatan Partisi'nden Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret: Kaynak Kanunu önerisi paylaşıldı

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Zühre Genişel ile beraberindeki partililer, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Heyet, gazetecilerle bir araya gelerek basın mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüştü.

Genişel, görüşmede Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize çözüm amacıyla hazırlandığını belirttiği “Üretim Devrimi Programı” çerçevesindeki “Kaynak Kanunu” önerisini de paylaştı.

KAYNAK KANUNU ÖNERİSİNDE NE VAR?

Öneriye göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerin, yurt içinde kazanıp yurt dışında tuttukları para, döviz, kıymetli maden, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını zorunlu olarak Türkiye’ye getirmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirim yapılması planlanıyor. Bildirimi yapılan varlıkların ise takip eden bir ay içinde Türkiye’de kamu bankalarındaki ilgili hesaplara yatırılması öngörülüyor.

“YASTIK ALTI” VARLIKLAR DA KAPSAMDA

Kanun önerisi, yurt içinde ekonomi dışında tutulan ve “yastık altı” olarak adlandırılan kıymetli maden ve dövizleri de kapsıyor.

Buna göre gerçek ya da tüzel kişilerin banka kasalarında veya yastık altında tuttuğu kıymetli maden ve dövizleri, kanun tarihinden itibaren bir ay içinde TCMB’ye ya da kamu bankalarına teslim etmesi gerekiyor. Teslim edilen varlıkların dökümünü de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirmesi isteniyor.

Öneride, yasa tarihindeki piyasa değeriyle 1 kilogram altın ve eşdeğeri değerli madenler ile mesleki amaçla ve şirket kayıtlarında gösterilen kıymetli madenler kapsam dışında bırakılıyor.

TOPLANAN VARLIKLAR NASIL KULLANILACAK?

Öneriye göre TCMB ve kamu bankalarında toplanacak varlıklar, varlık sahibinin serbest iradesi doğrultusunda değerlendirilecek.

Bu varlıkların, T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 5 yıllık kalkınma planı kapsamındaki yatırımlara kaynak olması hedefleniyor. Varlık sahipleri, bu yatırımlarda ilgili kamu kurumuna ortak olabilecek ya da kendi kuracakları şirket üzerinden yatırımı yapabilecek.