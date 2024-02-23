Vatan Partisi'nden CHP-DEM Parti ittifakına pankartlı tepki! "Terörle pazarlık edenler, İstanbul'u yönetemez"

İstanbul Galata Köprüsü'nde "Terörle Pazarlık Edenler, İstanbul'u Yönetemez" pankartı dalgalandı. Terörle yapılan iş birliğine Vatan Partisi'nden bir tepki daha geldi. Vatan Partisi CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı adı altında yaptığı ittifaka tepki göstermeye devam ediyor.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Galata Köprüsü'ne 'Terörle Pazarlık Edenler, İstanbul'u Yönetemez' pankartı astı. CHP ve DEM Parti arasındaki bu "iş birliği" sonucunda DEM Parti, İstanbul'un 22 ilçesinde aday çıkarmamış, CHP'de Esenyurt adayını geri çekip DEM Parti'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Ahmet Özer'i aday gösterdi.