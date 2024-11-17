Vatan Partisi'nden DEM Parti kapatılsın eylemi

Vatan Partisi İstanbul ve Hatay'da Dem Parti'nin kapatılması için imza masası açtı. Yapılan açıklamada terör örgütlerine ve partilerine geçit verilmeyeceği vurgulandı. Vatandaşlara bildiriler dağıtıldı.

Yayınlanma:

Dem Parti'nin kapatılması için Vatan Partisi'nin başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor.

İstanbul'da eylem noktası Üsküdar oldu.

Vatan Partisi İstanbul il başkanı İbrahim Okan Özkan, Dem Parti'nin kapatılana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında Hatay'da imza masaları açıldı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Uzun Çarşı'da, pazar yerlerinde, konteyner kentlerde vatandaşa bildiriler dağıtıldı. PKK'nın partisinin gerçek yüzü anlatıldı.


Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Ali Başkut, Uzun Çarşı'da yaptığı açıklamada kampanyanın amacını anlattı.

İran Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye ilk ziyaretİran Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye ilk ziyaretDünya
vatan partisi DEM Parti
Günün Manşetleri
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Çok Okunanlar
Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak
Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Meteoroloji'den o illere uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den o illere uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile 0-0 berabere kaldı