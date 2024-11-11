Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğun

Dem Parti'nin kapatılması için bir yandan hukuki süreç için girişimlerde bulunan Vatan Partisi, diğer yandan vatandaştan da imza topluyor. Yurdun dört bir yanında kurulan imza masalarından biri de Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeydi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğun
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DEM Parti’nin kapatılması için yurdun dört bir yanında imza masaları açıldı. Dem Parti'nin kapatılası için yargıya başvuran Vatan Partisi terörün kökünü kazımak üzere meydanlara indi, masalar kurdu, bildiri dağıtıyor, Türk Milletiyle birleşiyor.

Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğun - Resim : 1

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde açılan imza masasında yurttaşların yoğun ilgisi var. Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Savaş Oruç Ulusal Kanala konuştu. Oruç yurttaşların ilgisine dikkat çekti.

Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğun - Resim : 2

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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