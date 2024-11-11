Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğun
Dem Parti'nin kapatılması için bir yandan hukuki süreç için girişimlerde bulunan Vatan Partisi, diğer yandan vatandaştan da imza topluyor. Yurdun dört bir yanında kurulan imza masalarından biri de Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeydi.
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DEM Parti’nin kapatılması için yurdun dört bir yanında imza masaları açıldı. Dem Parti'nin kapatılası için yargıya başvuran Vatan Partisi terörün kökünü kazımak üzere meydanlara indi, masalar kurdu, bildiri dağıtıyor, Türk Milletiyle birleşiyor.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde açılan imza masasında yurttaşların yoğun ilgisi var. Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Savaş Oruç Ulusal Kanala konuştu. Oruç yurttaşların ilgisine dikkat çekti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi