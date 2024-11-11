Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğun

DEM Parti’nin kapatılması için yurdun dört bir yanında imza masaları açıldı. Dem Parti'nin kapatılası için yargıya başvuran Vatan Partisi terörün kökünü kazımak üzere meydanlara indi, masalar kurdu, bildiri dağıtıyor, Türk Milletiyle birleşiyor.





Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde açılan imza masasında yurttaşların yoğun ilgisi var. Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Savaş Oruç Ulusal Kanala konuştu. Oruç yurttaşların ilgisine dikkat çekti.