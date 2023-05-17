Vatan Partisi'nden Erdoğan'ı destekleme kararı

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Bu kritik süreçte Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde toplandı. Kurul 2. turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

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Erdoğan'ın emperyalist planların hedefinde ve Türkiye cephesinde olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun kaos planlarınına adayı olduğunu söyledi. Vatandaşları Erdoğan'a oy vermeye çağıran Perinçek, Vatan Partisi'nin Üreticilerin Milli Hükümeti hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürüteceğini kaydetti. Perinçek, Güçlü devlet ve üreten millet için Vatan Partisi'nin görevlere hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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