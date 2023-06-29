Vatan Partisi'nden HDP'ye Şehy Sait tepkisi

HDP, İngiliz işbirlikçisi Şeyh Sait'in idam edilmesinin yıl dönümü nedeniyle bir anma gerçekleştirdi. HDP'nin Şeyh Sait'i anmasına tepki Vatan Partisi'nden geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bursalı, açıklamasında, "Şeyh Sait 1925'te Cumhuriyete karşı silahla isyan etmiş, Diyarbakır'a saldırmış bir bölücü ve gerici ve HDP-PKK'nın ideolojik kahramanıdır" ifadelerini kullandı. Bursalı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

- Atatürk ve Cumhuriyet ayaktaysa, Şeyh Sait ayakta kalamaz ve kalamayacak. Bu unsurların şehir meydanlarındaki isimlerini de sileceğiz.

-Yalnız HDP-PKK değil, bütün Partileri uyarıyoruz: Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın heykellerini dikenler, onları kahramanlaştıranlar, ABD-İsrail güdümünde PKK ile birlikte Atatürk’e ve vatan bütünlüğüne karşı düşman mevziye girerler. Türkiye'nin geleceğinde Şeyh Saitlere yer yok!