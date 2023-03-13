Vatan Partisi'nden hükümete HDP çağrısı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bursalı açıklamasında hükümete seslenerek, HDP'ye verilecek yardımların AYM kararının sonrasına ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklaması şu şekilde:

HÜKÜMET HDP’YE 540 MİLYON TL ÖDEME İŞLEMİNİ AYM KARARININ SONUNA ERTELEMELİDİR

AK Parti hükümetinin AYM'nin blokeyi kaldırması sonucu HDP’ye 540 Milyon TL ödeme yapması Anayasaya aykırıdır. Hükümet hiçbir şekilde terör örgütüne parasal yardım yapamaz.

İdarenin Anayasayı, Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü koruma ve teröre karşı mücadele sorumluluğu Anayasamızın gereğidir. AYM Anayasa’ya aykırı bir karar verebilir. Ancak Devletin bütün organları ve kurumları, AYM ne derse desin, Anayasa’ya uygun işlem yapmak zorundadır.

Görülmekte olan bir HDP kapatma davası vardır. Hükümet 540 Milyon TL’nin ödenmesi konusunda bu davanın kararını beklemelidir. Eğer beklemezse Anayasa’nın Türk Devleti’nin bütünlüğüne ve Milletin birliğine ait temel hükümlerini göz ardı etmiş, hatta çiğnemiş olur.

Hükümet ve Kamu İdaresi Türk Milletinin vicdanında hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bu işlemi yapamaz. 540 Milyon TL Anayasaya uygun olarak, HDP’ye verilmediği zaman, bu kararı Türk Milleti ayakta alkışlayacaktır.

Ayrıca Vatan Partisi hükümet olduğu durumda bu ödemeyi yapmayacak, AYM’nin kesin kararını bekleyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.