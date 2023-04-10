Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi: "Halk bunu yapanların yanına koymaz"

Akaryakıt sektörünün ardından doğal gazda da özelleştirmeye gidildi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kanuna göre doğal gaz ithalatına özel sektörün yolu açıldı. Doğal gazda özelleştirme adımına Vatan Partisi'nden tepki geldi.

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Doğal gazda özelleştirmenin önünü açan Organize Sanayi Bölgeleri kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı.

Kanunla, BOTAŞ ile birlikte şirketler de doğalgaz ithal edebilecek. BOTAŞ'ın doğalgazdaki hakimiyeti azaltılarak şirketler kârlı piyasaya ortak edilecek.

BOTAŞ'ın devlet yetkisini kullanarak imzaladığı doğalgaz kontratları yerli ve yabancı şirketlere devredilebilecek.

Yasa teklifi AK Partili milletvekilleri tarafından meclise sunulmuştu sunulmuştu.

Doğal gazda özelleştirme adımına Vatan Partisi'nden tepki geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, daha önce özelleştirilen akaryakıt sektöründeki karlılığa dikkat çekti.

Topkurulu, Vatan Partisi iktidarında uygulayacakları enerji politikasını açıkladı.

# vatan partisi # botaş

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