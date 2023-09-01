Vatan Partisi'nden memur maaşlarına tepki
Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu memur zamlarına tepki gösterdi. Hakem Heyeti'nin Memur Sen'in teklifini reddetmesini "kriz emekçilerin sırtına yıkılıyor" olarak değerlendirdi.
Hakem Kurulu Memur Sen'in taleplerini reddetti.
Memurları hiçe sayarak Hükümet'in 1. yıl için yüzde 25; ikinci yıl için yüzde 11 zam önerisini kabul eden Hakem Kurulu'na Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu tepki gösterdi.
Kararı krizin emekçilerin sırtına yıkılması olarak değerlendirdi.
- Neoliberal sistem, hükümetin tüketimi kısan, iç talebi bastıran ihracat odaklı büyüme modeli yaşanan krizi emekçilerin sırtına yıkmaktadır. Benimsenen model içinde Hükümet enflasyonun sebebi olarak emekçilere ödenen ücreti ve iç talebin yüksekliğini tespit ediyor. Bu tespitin doğal sonucu emekçilere ödenen ücretlerin(veya ücretlerin alım değerinin) düşürülmesi, dolaylı vergilerle iç talebin bastırılmasıdır. Hükümete göre, iç talep düşerse enflasyondaki ivmelenme de düşecektir. Bu tespit, 1980'lerden bu yana uygulamaya konan 24 Ocak kararlarının, neoliberal politikaların özüdür.
VATAN PARTİSİ SİSTEMİ ELEŞTİRDİ
Vatan Partisi sistemi de eleştirdi, insanca yaşamanın gerekliliklerini hatırlattı.
- Kamu emekçilerinin toplu sözleşme masasından bu koşullarda kamu emekçileri lehine sonuç çıkamazdı, çıkmadı. Toplu Sözleşme Masasını da Hakem Kurulu'nu da kuran sistemin efendileridir, buralardan kamu emekçileri lehine sonuç beklemek hayaldir. Nitekim Hakem Kurulu da hükümetin zam oranını onaylamıştır. Kamu emekçilerimiz ve tüm emekçiler neoliberal sistem içinde insanca yaşam taleplerine cevap bulamazlar. Mevcut sistem emekçileri, dar gelirlileri dışlamaktadır. Mevcut sistem içinde barınma, gıda, sağlık, eğitim, ulaşım gibi en temel yaşamsal gereksinimler karşılanamaz hâle gelmiştir. Böyle gitmez!
Vatan Partisi çözüm için 'Üretim Devrimi'ni' gösterdi.
- Emekçilerimiz için artık sistem içi çözümler bitmiştir. Kamu emekçileri ve işçi sınıfımızın çözümü siyasallaşmaktan, siyasî mücadeleden geçmektedir. 24 Ocak kararlarının devamı olan, emekçiyi ezen, halkı yoksullaştıran, zengini daha zengin yoksulu daha yoksul eden bu sistem sendikal mücadele ile emekçiler lehine değiştirilemez. İşçi sınıfımız üretici güçlerle ittifak kurarak istihdam sağlayan, üreten, emekten, halktan yana kamucu bir düzen inşa etmelidir. Bunun adı Üretim Devrimi'dir. Üretim devrimi şart olmuştur. İşçi sınıfımız, kamu emekçilerimiz ve diğer üretici güçler Vatan Partisi'nin Üretim Devrimi programında birleşmeli ve Üreticilerin Millî Hükümeti'ni kurmalıdır.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi