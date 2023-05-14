Vatan Partisi'nden sandık kurulu görevlisi iddialarına yanıt

Vatan Partisi, kişilerin bilgisi dışında sandık görevlisi olarak belirlendiği iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, böyle bir uygulanamın olmadığını belirtildi.

Vatan Partisi'nden sandık kurulu görevlisi iddialarına yanıt
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Vatan Partisi'nin kişilerin bilgisi dışında sandık kurulu belirlediği iddialarına Vatan Partisi'nden yanıt geldi. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada böyle bir uygulamanın yapılmadığı belirtildi. Vatan Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

- Vatan Partisi, hiçbir vatandaşımızı bilgisi dışında Sandık Kurulu görevlisi olarak belirlememiştir. YSK, sandık başında görev alacak herkese, hangi sandıkta görevli olduğu bilgisini önceden bildirmiştir. Sorun yaşayan vatandaşlarımız İlçe Seçim Kurulundan ilgili belgelerini alarak oylarını sorunsuz kullanabilmektedir.
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