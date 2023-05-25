Vatan Partisi'nin 28 Mayıs stratejisi: "ABD planında yokuz direnmede varız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapma planının bir kaos planı olduğunu belirtti. “Üreticilerin Millî Hükümetine giden yolda öncelikle bu planın bozulması gerekiyor.” dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinde, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için partisinin stratejisini kaleme aldı.

Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur?” başlıklı yazısında Perinçek, 24 Temmuz 2015’te PKK’ya karşı başlatılan Hendek operasyonlarının ardından partisinin “Vatan Savaşı” kararı aldığını hatırlattı. “ABD planında yokuz, ABD planına direnmede varız” ifadelerini kullandı.

Perinçek, ABD’nin Tayyip Erdoğan’ı devirme planlarına ortak olan ya da tarafsız kalanların hiçbir zaman hükümet olamayacağını vurguladı. “Türk devleti ve milleti, Türkiye’yi ABD emperyalizmine teslim etmeyecektir.” Dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Vatan Partisi'nin 28 Mayıs’ta ABD'ye karşı direniş mevzisin de olacağını belirtti.

Perinçek, Erdoğan’a ABD planını bozmak için oy verileceğinin altını çizdi. “Tayyip Erdoğan’a oy vermek, icraatlarına kefil olmak anlamına gelmiyor.” dedi. Erdoğan hükümetine ABD'ye direnerek rakip olunabileceğini vurguladı.

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