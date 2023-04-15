Vatan Partisi’nin önder kadroları sahada: Göreve çağırdı

Vatan Partisi’nin önder kadroları sahada Ankaralılara seçim bildirisi dağıttı.



Vatan Partisi’nin milletvekili adayları ve önderleri, Çankaya İlçe Başkanlığı’nın Kızılay Güvenpark’ta açtığı masada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer ve Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de çalışmaya katıldı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sistem partilerinin aday listelerindeki çürümüş adaylarına dikkat çekti:

- Tonla vaatler var ama açıkladıkları listelere baktık. FETÖ’cüler var, PKK unsurları var, katiller var, ayrılıkçılar, bölücüler var. Var oğlu var. NATO’ya secde eden bütün milletvekillerini hep beraber geçen hafta gördük. Sistem çürümüş sorunu çözecek diye önümüze getirdiği adaylar da çürümüş. Çankaya’nın CHP listesine bakın. Sadullah Ergin diye FETÖ’nün kumpas görevlilerinden birini CHP listelerinden görüyoruz.

Bursalı vatandaşların bölücü adaylara tepkisine dikkat çekerek bağımsız seçenek olduklarını vurguladı:

Biz ne AK Parti ne Altılı Masa diyerek bugün bağımsız seçeneği önümüze koyuyoruz. İşte Çankaya’daki tepkileri de görüyorsunuz. Bu sistemin çürümüş adaylarıyla bölücülerle çıkılacak bir yol yok. Biz karşısına ne koyuyoruz? Türkiye’nin üreticisini özlemlerini, emekçisini temsil eden 600 kişilik kahraman listesini koyduk. Gençler kadınlar en önde. 171 tane işçi var. Dolayısıyla bu yollardan biz Türkiye’yi çıkartırız

Vatan Partisi’nin önderleri “Oy verdiklerin sana ne verdi?” sorusunu Ankaralılara sordu. Vatan Partililer, Türkiye’nin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak çözümleri anlattı. Vatandaşlar, Vatan Partisi’nin çalışmasına ilgi gösterdi.

Bursalı bu zaman ki oy verilerin partilerin ne verdiğini düşünmek gerektiğini açıkladı:

- Sistem çürüdü, sistem bitti diyoruz. Genel Başkanımız bunu mektubunda çok sarih bir şekilde anlatıyor. Yıllarca sandığa gittik. Yıllarca birilerine umut bağladık. Sonuç ne ekonomi dar boğazda. Dağ gibi yığılmış sorunlar önümüzde. Biz de bunu sorguluyoruz. Bu zamana kadar oy verdiklerimiz bize ne verdi?

Vatan Partisi’nin önder kadroları, yurttaşları Vatan Partisi’ne oy vermeye ve sandık görevlisi olmaya da çağırdı.



Vatan Partisi’nin genç milletvekili adayları da çözüm için Vatan Partisi’ni işaret etti.