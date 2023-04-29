Vatan Partisi'nin önerisine yankı uyandırdı: Emlakçılardan "kira düzenlemesi"ne destek

Artan kira bedelleri vatandaşın belini büktü. Vatan Partisi ise fahiş kira fiyatlarına karşı çözüm yolunu açıklamıştı.

Vatan Partisi'nin bu sözlerle kamuoyunun gündemine sunduğu fahiş fiyat artışlarına karşı öneriler ses getirmeye başladı.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, kirada yüzde 25 artış sınırının sorunu çözmeyeceğini belirtti. Akçam, şehirlerde alt ve üst sınır belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

- Bize göre fahiş artışların belirlenmesiyle ilgili olarak şehirlerde alt ve üst sınır belirlenerek bir skala çalışması yapılması, ondan sonra yaptırımların devreye sokulması uygun olacaktır kanısındayız. Tabii ki yaptırımlar para cezası veya hapis cezası verilmesinin etkili olabileceği düşüncesindeyiz. Ancak ekonominin vazgeçilmez kuralı olan arz ve talebin fiyatları belirlediğinin unutulmaması ona göre de yasal düzenlemeler getirilmesinin dengeleri korumak anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz.)))

Akçam, kira fiyatlarına ilişkin diğer önerileri de sıraladı.