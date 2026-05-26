Yargıtay düğmeye bastı! CHP Genel Başkanı resmi kayıtlarda değişti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) CHP kurultayına yönelik verdiği tarihi iptal kararının ardından, yargı kanadından krizin seyrini resmileştiren çok kritik bir hamle geldi.

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin "mutlak butlan" gerekçeli kararını işleme alarak siyasi partilerin genel bilgilerini içeren resmi sistemini güncelledi. Yapılan değişiklikle, CHP Genel Başkanı kısmından Özgür Özel’in ismi çıkarılarak yerine resmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı yazıldı.

Yargıtay, İstinaf Mahkemesinin Kararını Resmi Siste İşledi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs tarihinde aldığı emsal kararla, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline hükmetmişti. Aynı kararda, Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin yönetiminin görevi hukuken devralmasına karar verilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kararın ardından Siyasi Parti Genel Bilgileri bölümünde jet hızıyla güncellemeye gitti. Resmi sistemde yapılan revizyonla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu devlet kaydı altına alınmış oldu.

CHP’nin Resmi Üye Sayısı da Açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncellenen resmi veri tabanında, ana muhalefet partisinin güncel üye tablosuna ilişkin teknik detaylar da paylaşıldı. Başsavcılığın son verilerine göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi kayıtlarda toplam 1 milyon 922 bin 757 kayıtlı üyesi bulunuyor. 1 Haziran'da toplanacak Parti Meclisi öncesi Yargıtay'dan gelen bu hamle, Kılıçdaroğlu ekibinin elini hukuken tamamen güçlendirmiş oldu.

