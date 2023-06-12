Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi
Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek AYM'den 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.
Seçim öncesi Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılmasına karar vermişti. Bloke kararının kalkması sonrası hazine yardımından faydalanan HDP, seçime katılmamış bunun yerine HDP kadroları, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi isimli partiden seçime katılmıştı.
YARGITAY BLOKE KONULMASINI İSTEDİ
Yargıtay, HDP'nin seçime girmemesini gerekçe göstererek hazine yardımına bloke konulmasını talep etti. HDP hazineden 400 milyon lira yardım almıştı.
HDP'nin kapatılması davası Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeye devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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