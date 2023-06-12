Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi

Seçim öncesi Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılmasına karar vermişti. Bloke kararının kalkması sonrası hazine yardımından faydalanan HDP, seçime katılmamış bunun yerine HDP kadroları, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi isimli partiden seçime katılmıştı.

YARGITAY BLOKE KONULMASINI İSTEDİ

Yargıtay, HDP'nin seçime girmemesini gerekçe göstererek hazine yardımına bloke konulmasını talep etti. HDP hazineden 400 milyon lira yardım almıştı.

HDP'nin kapatılması davası Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeye devam ediyor.