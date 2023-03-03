Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan peş peşe açıklamalar geldi.

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt
Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt / 2023
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapmıştı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile Akşener'e yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaşımında "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." dedi.

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