Yavuz Ağıralioğlu'ndan İyi Parti'ye tepki: "Kandil Kılıçdaroğlu'na destek verdi"

İyi Parti’den istifa eden Yavuz Ağuralioğlu, PKK’nın Millet İttifakı’na verdiği destek karşısında İYİ Parti'nin sessiz kaldığını söyledi. Ağıralioğlu, “Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür “ dedi.

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Yavuz Ağıralioğlu, PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği konusunda İyi Parti’nin sessiz kaldığını söyledi. İyi Parti'den istifa eden Ağıralioğlu’nun ASAD Platformu’ndaki açıklamalarını Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat köşesine taşıdı.

Ağıralioğlu, “iktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir” ifadeleriyle altılı masayı eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK ile masaya oturduğunu söyledi, Ağıralioğlu. “PKK, Kemal Bey’den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar” dedi.

HDP’nin Türk demokrasisinin şantajcısı haline geldiğini ve herkese şantaj yaptığını belirten Yavuz Ağıralioğlu, “Kandil’den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti’den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık’ ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey’in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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