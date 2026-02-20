Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP’den ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partiden ihraç edildi.

Parti yönetimi, Göçer’in “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu”, “partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunduğu” ve “kurultay ile kongre işlemlerinin tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunduğu” kanaatine vardı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yüksek Disiplin Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in; Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’, 68/1-d maddesinde belirtilen ‘partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak’ ve 68/1-f maddesinde belirtilen ‘kurultay, kongre…. işlemlerinin.. Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek,… tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak’ eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

TARTIŞMALI İL KONGRESİ

Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya 39. Olağan İl Kongresi’nde yaşanan sert tartışmalarla başladı. Kongrede divan oluşumu ve delege listeleri üzerinden itirazlar gündeme geldi.

Göçer, kongrede yaptığı konuşmada Malatya’daki parti yönetimini hedef alarak, örgüt iradesinin yok sayıldığını savundu. İddialara göre eleştiriler, Malatya milletvekili Veli Ağbaba ve il başkanı Barış Yıldız üzerinden somutlaştı.

Nitekim Göçer, disiplin kurulunda yaptığı savunmada, benzer eleştirilerde bulundu.

Savunmasında, Malatya’daki parti yönetiminde “tek adam anlayışı” bulunduğunu ve bunun partinin kurumsal kimliğini zedelediğini ileri sürdü:

“Malatya’da tek adamlık hakimdir. Veli Ağbaba tek adamdır ve her şeyi hiçe sayıyor. Malatya 20 yıldır tek bir milletvekili ile temsil ediliyor. 6 milletvekili olan bir ilde 2 milletvekili ile temsil ediliyorken 1 milletvekili ile temsil ediliyoruz. Az olsun benim olsun anlayışı vardır”

Disiplin süreci devam ederken Göçer, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda suçlamaları reddetti. Parti içinde farklı görüşlere tahammül edilmediğini savunan Göçer, parti içi demokrasi vurgusu yaptı.

Ancak Yüksek Disiplin Kurulu, yapılan savunmayı yeterli bulmadı ve kesin çıkarma yönünde karar aldı.