Yeni Bakanlar Kurulu belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Bakanlar Kurulu'nda olan isimleri açıkladı. İşte o isimler...
Tüm gözler yeni Bakanlar Kurulu'nda kimlerin olacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki törende Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısının salı günü yapılacağını açıklamıştı. O toplantıda Bakan koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o isimleri açıklayor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış, aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline de sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneğiyle, 1000 yılı aşan millet şuuruyla, asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız, 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır.
YENİ KABİNEDEKİ İSİMLER KİMLER?
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
-
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
-
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
-
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
-
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
-
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
-
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
-
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
-
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
-
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
-
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
-
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
-
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
-
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
-
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
-
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
-
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu