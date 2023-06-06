Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Bakanlar Kurulu, ziyaretin ardından ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.
Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansıİstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı Savunma Sanayii Başkanı belli oldu Genelkurmay Başkanılığı'na o isim atandı MİT Başkanı belli oldu