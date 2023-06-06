Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Bakanlar Kurulu, ziyaretin ardından ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.