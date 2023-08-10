Yeni Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kimdir, nereli, kaç yaşında?

MARDİN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN KİMDİR ?

1976 yılında Elazığ'da doğan Tuncay Akkoyun, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Elazığ'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine başladı ve 1999 yılında mezun oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Kaymakamlık Sınavı'nı kazanarak, 29 Mayıs 2000 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Üç yıllık Kaymakam Adaylığı sürecinde eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamladı. Bu süre zarfında Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2001 yılında Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere'de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamladı.Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda Ceza Hukuku Alanında "Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi" başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU ?

2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atandı. Ardından sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı görevlerini üstlendi.

Türkoğlu Kaymakamlığı döneminde, Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması sürecinde görev aldı. Ayrıca Kahramanmaraş'ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev aldı ve bir yıl süreyle yöneticilik yaptı.

İçişleri Bakanlığı-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Japonya'da eğitim ve araştırma çalışmalarına katıldı. Bu süre zarfında Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya'nın Yönetim Yapısı konularında çalışmalarını sürdürdü.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Tuncay Akkoyun, 12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valiliği'ne atanmıştır.