Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

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TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti - Resim : 1

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından TBMM'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti - Resim : 2

Kaynak: Anadolu Ajansı

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