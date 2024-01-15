Yeniden Refah Partililer AK Partili Başkanı yuhaladı! "Boş boş bağırmayın"

Yeniden Refah Partililer ve AK Partili Belediye Başkanı arasında gerginlik yaşandı. Bahçelievler Belediye Başkanı, konuşması sırasında Yeniden Refah Partililerin yuhalamasına karşın "boş boş bağırmayın" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partililer AK Partili Başkanı yuhaladı! "Boş boş bağırmayın"
Editör: Uğur Çam
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Yeniden Refah Partisi İl Divanı'nda gergin anlar yaşandı. Yeniden Refah Partililer, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın konuşmasına tepki gösterdi. Bahadır, Yeniden Refah Partililere "Dinleyeceksiniz, saygılı olacaksınız" diyerek sesini yükseltti. Bunun üzerine Yeniden Rafah Partililer salondan ayrıldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ VE AK PARTİ ARASINDA GERİLİM

Yeniden Refah Partisi İl Divanı, Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir salonda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da konuşmacı olarak katıldı. Halk TV'nin haberine göre Bahadır'ın konuşması sırasında, Yeniden Refah Partililer "Mücahit Erbakan" sloganları attı. 

Bahadır, konuşmasının sloganlarla kesilmesine tepki gösterdi. Kürsüden Yeniden Refah Partililere sesini yükselten AK Partili Belediye Başkanı, "dinlemek zorundasınız" diyerek salondakilere çıkıştı. Bahadır'ın yuhalanması üzerine Belediye Başkanı, "Boş boş bağırmayın" diyerek tepki gösterdi. Olaya Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale ederek salonu sakinleştirdi.

Hakan Bahadır mikrofonu tekrar alarak bir şiir okudu. Bahadır, salondaki partililerin “Refah gelecek yüzler gülecek” sloganı eşliğinde salondan ayrıldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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# ak parti # Yeniden Refah Partisi # bahçelievler
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