Yeniden Refah'tan sağda üçüncü ittifak çağrısı: "AK Parti ile bir daha asla!"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan genel seçim sürecinde Ak Parti ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı ve ‘bir daha asla’ ifadelerini kullandı.

T24'E konuşan Erbakan, genel seçimde Ak Parti ve Erdoğan’a verilen destek ile ilgili, “milletin huzurunda bir mutabakat yaptık, hepsi hiçe sayıldı. Güvenimizi sarstılar” dedi.

Erbakan, yerel seçimin ardından Erdoğan'ın daha da sertleşen tonda partisini hedef almaya başladığını, artık AK Parti ile birlikte yol yürümelerinin mümkün olmadığını söyledi. Sağda 3. ittifak mesajı verdi: