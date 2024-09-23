Yeniden Refah'tan sağda üçüncü ittifak çağrısı: "AK Parti ile bir daha asla!"

2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah Partisi’nden Ak Parti ile gerginliği tırmandıracak yeni açıklamalar geldi. Yeniden Refah Partisi, "Bir daha asla AK Parti'yle olmayız” diyerek, sağda üçüncü ittifak mesajı verdi.

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Yeniden Refah'tan sağda üçüncü ittifak çağrısı: "AK Parti ile bir daha asla!"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan genel seçim sürecinde Ak Parti ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı ve ‘bir daha asla’ ifadelerini kullandı.

T24'E konuşan Erbakan, genel seçimde Ak Parti ve Erdoğan’a verilen destek ile ilgili, “milletin huzurunda bir mutabakat yaptık, hepsi hiçe sayıldı. Güvenimizi sarstılar” dedi.

Erbakan, yerel seçimin ardından Erdoğan'ın daha da sertleşen tonda partisini hedef almaya başladığını, artık AK Parti ile birlikte yol yürümelerinin mümkün olmadığını söyledi. Sağda 3. ittifak mesajı verdi:

“Bundan sonra yola müstakil devam edeceğiz. Bir daha asla AK Parti'yle olmayız, sağda üçüncü ittifak daha çok oy alır. Seçmenin ‘sağ partiler’ olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir. İYİ Parti var, DEVA var, Gelecek var, Saadet var. Büyük Birlik Partisi de olabilir..."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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