Yerel seçimler ne zaman? Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak?
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 52.09 ile cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra vatandaşlar yerel seçimlerin zamanını sorgulamaya başladı. Peki yerel seçimler ne zaman? Türkiye yerel seçimleri ne zaman ?
Ülkedeki yerel yönetimlerin belirlenmesi için her 5 yılda bir tekrarlanan yerel seçimler için araştırmalar hız kazandı. Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin seçileceği yerel seçimler, ülkemizde en son 2019 yılında gerçekleşmişti. Peki Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşlar, 2023 yılında 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Türkiye tarihinde ilk kez ilk turda oy pusulasında yer alan adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan 2. tur seçimlerinde, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Erdoğan'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından yaptığı balkon konuşmasında yerel seçimlere işaret etmesi üzerine yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 5 yılda bir yapılan ve son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Türkiye yerel seçimlerinin 2024 yılında yapılması planlanıyor.
Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.