Yerel seçimler ne zaman? Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşlar, 2023 yılında 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Türkiye tarihinde ilk kez ilk turda oy pusulasında yer alan adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan 2. tur seçimlerinde, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.