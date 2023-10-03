Yeşil Sol Parti'den Küstah Açıklama! Türkiye'yi Böyle Tehdit Ettiler

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Meclis'te gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye'yi tehdit eden ifadeler kullandı. PKK'nın sözcülüğünü yapan Uçar, Meclis'in kendilerini görmezden geldiğini ve Türkiye'nin bunun bedelini ağır ödediğini öne sürdü. Açıklamanın Ankara'da PKK tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Uçar Türkiye'yi Tehdit Etti

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, beraberlerinde PKK'nın siyasi kanadının milletvekilleri ile birlikte Meclis'te bir basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısında PKK'nın siyasi sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, PKK'nın propaganda söylemlerini tekrar etti. Sözde Kürt sorunun görmezden gelindiğini öne süren Uçar, skandal ifadeler kullandı. Uçar'ın Türkiye'yi tehdit etmeye varan sözlerinin, Ankara'da PKK tarafından gerçekleştirilen saldır sonrası ifade edilmesi de dikkat çekti.

Doğu Perinçek "Topyekun Mücadele" Çağrısı Yapmıştı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terörle mücadelede "topyekün mücadele" çağrısı yapmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatma davasını sürüncemede bırakmasını da defalarca protesto eden ve "HDP Kapatılsın" kampanyaları düzenleyen Vatan Partisi'nin genel başkanı, daha önceki açıklamalarında bu tehlikeye dikkat çekmişti. Perinçek şunları ifade etmişti:

- Teröre karşı mücadele topyekûn bir mücadeledir. Burada başarı kazanmak için en önemli nokta terör örgütünü ve onu destekleyenlerin umutlarını kırmak, beklentilerini yok etme. Teröre karlı başarının sırrı burada. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polisimiz fedakârca şehitler vererek görevini yerine getiriyor. Terör örgütüne karşı silahlı mücadelede 2015 yılından bu yana çok kararlı bir mücadele yürütülüyor ve ağır darbeler indiriliyor, silahlı terörün kökü ortadan kaldırılıyor. Ancak onların Türkiye’de çeşitli şekilde, belediyelerde, çeşitli kurumlarda, partilerde destekçileri maalesef “hürriyet” adı altında ellerini kollarını sallayarak terör örgütüne her türlü kaynağı sağlama, insanı sağlam, parayı sağlama ve prestij sağlama şeklinde propagandalarını sürdürüyorlar. Bu durum topyekûn mücadele edilmediğini gösteriyor. Burada en önemli nokta PKK’nın uzantısı olan ve PKK terörüne hizmette bulunan HDP denen partinin yıllardır hala kapatılmıyor olmasıdır.

"AYM HDP'yi Kapatmadığı İçin Bugünkü Patlamalardan Sorumludur"

PKK’nın partisinin ısrarla kapatılmamak istendiğini kaydeden Perinçek, şöyle devam etti: