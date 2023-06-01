Yeşil Sol Parti'den Meclis'te LGBT savunması

Yeşil Sol Parti Milletvekili Kezban Konukçu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde LGBT mücadelesi vereceklerini söyledi. Erdoğan’ın LGBT’yi hedef aldığını belirten Konukçu, LGBTİ'lerin yanında duracaklarını söyledi. Öte Yandan Yeşil Sol Partili Meryem Yıldırım, "Örgüt Üyeliği" gerekçesiyle tutuklandı.

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Yeşil Sol Parti Milletvekili Kezban Konukçu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın LGBT karşıtı görüşlerine karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde LGBT mücadelesi vereceklerini açıkladı.

LGBT kesimlerinin tedirgin ve derneklerinin de 2015’ten beri kapatılma tehlikesi altında olduğunu belirten Konukçu, “Her türlü ayrımcılığa karşı çıktığımız gibi LGBTİ+’lara dönük ayrımcılığa ve varlıklarının inkarına dönük de net bir tutum ve yaklaşım içinde olacağız. LGBTİ+’ların varlık ve haklar mücadelesinin yanında amasız, fakatsız duracağız.” İfadelerini kullandı.

Öte Yandan Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili Adayı Meryem Yıldırım, "Örgüt Üyeliği" gerekçesiyle tutuklandı. Eskişehir merkezli bir soruşturma kapsamında 30 Nisan'da gözaltına alınan ve ev hapsi cezası ile serbest bırakılan Yeşil Sol Parti İzmir milletvekili adayı Meryem Yıldırım tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yeşil Sol Parti # pkk

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