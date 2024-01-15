Yılmaz Büyükerşen'den yıllar sonra gelen itiraf: "CHP'nin büyük hastalığı iftira ve dedikodu"

Eskişehir'de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi kapanıyor. CHP, Büyükerşen yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'yi aday gösterme kararı aldı.



Büyükerşen bugün, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Yılmaz Büyükerşen'den itiraf gibi açıklamalar geldi. 'Bu parti nasıl adam olacak?’ diye düşünüp durmuşumdur' ifadelerini kullanan Büyükerşen, CHP'nin büyük hastalıklarından birisinin kıskançlık, iftira ve dedikodu olduğunu söyledi.

İşte Yılmaz Büyükerşen'in o açıklamaları:

- Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında vaktimizin büyük bir kısmı CHP’de geçerdi. Rahmetli avukat Yaşar Eğitim vardı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukat vardı. Oraya gelirler, siyasi tartışmalar olurdu. Bir araya geldikleri zaman, hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. ‘Bu parti nasıl adam olacak?’ diye düşünüp durmuşumdur. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var