Yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanmıştı: Ertan Yıldız CHP’den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.

Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Yıldız, soruşturma sürecinde önemli itiraflarda bulunmuştu. Tüm para sisteminin Ekrem İmamoğlu’nun kontrolünde olduğunu ve ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini açıklamıştı.

İtiraflarının ardından hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

